София, , 14:03 — REGNUM Действующий премьер-министр Болгарии Гылыб Донев выступил с предложением об обязательном прохождении сотрудниками национальной службы охраны (НСО) страны физиографического обследования (теста на детекторе лжи). Об этом 28 октября сообщает софийская газета «Факты».

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Донева, соответствующая процедура «позволит установить степень лояльности персонала», а также выявить лиц, причастных к возможным шпионским схемам. Новая инициатива, не требующая резолюции парламента и президента Болгарии, внесена на рассмотрение внутренних структур кабинета министров, сказал он.

Напомним, вопрос обязательного тестирования служащих НСО поднимался во время каденции бывшего болгарского премьера Кирила Петкова (2021 — 2022-й гг.). Тогда реализация проекта был прекращена по причине сбоев в финансировании.