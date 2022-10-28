София, 28 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Действующий премьер-министр Болгарии Гылыб Донев выступил с предложением об обязательном прохождении сотрудниками национальной службы охраны (НСО) страны физиографического обследования (теста на детекторе лжи). Об этом 28 октября сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

По словам Донева, соответствующая процедура «позволит установить степень лояльности персонала», а также выявить лиц, причастных к возможным шпионским схемам. Новая инициатива, не требующая резолюции парламента и президента Болгарии, внесена на рассмотрение внутренних структур кабинета министров, сказал он.

Напомним, вопрос обязательного тестирования служащих НСО поднимался во время каденции бывшего болгарского премьера Кирила Петкова (2021 — 2022-й гг.). Тогда реализация проекта был прекращена по причине сбоев в финансировании.