Москва, , 14:03 — REGNUM Внимание стабильности Армении с давних времён уделяла Россия, которая также поддерживала республику в вопросах безопасности. Об этом 28 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как всем хорошо известно, Россия традиционно, так скажем, если заглянуть в историческую составляющую, всегда уделяла внимание стабильности на этом направлении и поддерживала наших армянских друзей в обеспечении безопасности армянского народа с давних времён», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом.