Будапешт, , 14:03 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласен с решением Брюсселя, принятым в июле, отложить предоставление Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом он 27 октября заявил в соцсети Twitter.

Виктор Орбан European People's Party

Он отметил, что тогда кандидатство предоставили Молдавии и киевскому режиму. Венгерский лидер считает, что нельзя было оставлять Грузию «позади».

«Это неприемлемо и аморально. Нам нужна Грузия в Евросоюзе», — написал Орбан.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 26 и 27 октября находится с официальным визитом в Венгрии и провёл переговоры с Орбаном. Стороны заявили о заинтересованности в сотрудничестве. Через Грузию планируется проложить линию, по которой Азербайджан будет поставлять электроэнергию в Венгрию.

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