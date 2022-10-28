Москва, 28 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Аналитики и участники рынка ожидали, что на исходе октября Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Вполне вероятно, что цикл снижения ключевой ставки пока еще не подошел концу и до конца 2022 года российский мегарегулятор может довести ее до отметки 7%.

Сегодняшнее решение дает нейтральный сигнал участникам финансового рынка о возможных действиях в среднесрочной перспективе.

В течение полугода рубль сохраняет умеренно сильные позиции, это позволило вести очень эффективную борьбу с инфляцией и сохранить позитивный деловой настрой бизнеса и уверенный потребительский спрос.

Вполне вероятно, что инфляция по итогам года в России будет чуть ниже 12%, цифра немаленькая и сопоставима со значениями в западных странах мира. Динамика по инфляции и внешние риски по-прежнему будут в фокусе регулятора для принятия последующих решений по ключевой ставке.

На решение ЦБ рубль реагирует вполне нейтрально, рубль с утра демонстрирует незначительное укрепление к доллару на 0,2%, до уровня 61,53 руб. за доллар.

Ближайшие торговые сессии он, вполне вероятно, проведет в диапазоне 59,50-62,50 рубля за доллар. В течение ноября ставки по кредитам и депозитам вряд ли изменятся», — считает эксперт.

Как сообщало, 28 октября Центральный банк России на заседании Совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50%.

Читайте также: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%