Ярославль, 28 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Во Фрунзенском районе Ярославля строительство многоквартирного дома началось без разрешения. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

epp. genproc. gov.ru Стройплощадка дома во Фрунзенском районе

«Установлено, что застройщик осуществляет строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Сокол. В настоящее время застройщиком произведена заливка фундамента, осуществляется строительство цокольного этажа. При этом разрешение на строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке департаментом строительства Ярославской области не выдавалось. В инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области извещение о начале работ по строительству указанного здания не поступало. Исполнительная документация, подтверждающая надлежащее осуществление строительного контроля, застройщиком представлена не была», — рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки районная прокуратура подала иск в суд к застройщику ООО СЗ «СоколСтрой», в котором потребовала возложить на него обязанность приостановить работы до получения разрешения на строительство. Совместно с этим ведомство направило ходатайство о приостановке строительных работ до вынесения решений по существу.