Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Чиновники Ленинградской области выезжали к мобилизованным жителям региона в Костромскую область, где проходит подготовка, чтобы уточнить необходимые данные и ускорить выплату им материальной поддержки, сообщила 28 октября председатель комитета по социальной защите Ленобласти Анастасия Толмачева.

Мобилизованные t. me/glebnikitin_nn

Как уточнили в администрации, 25 октября представители комитета социальной защиты Ленобласти лично выехали в Кострому для уточнения на месте необходимых реестров и сведений у находящихся на формировании мобилизованных жителей региона. Получив исчерпывающие сведения для формирования единовременных выплат, чиновники подготовили реестры, которые 27 октября заверены военным комиссариатом Ленобласти.

«Выплаты мобилизованным будут сегодня направлены в банк Центром соцзащиты», — сказала Толмачева, добавив, что власти Ленобласти понимают в полной мере важность своевременной материальной поддержки для военнослужащих и их семей. Поэтому по всем случаям обращений ищут возможность индивидуально и быстро уточнить ситуацию.

Напомним, во время заседания Законодательного собрания Ленинградской области 25 октября губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что срок выплат мобилизованным — пять дней с момента их поступления в органы соцзащиты от военкоматов. В связи с тем, что они вовремя не поступают, принято решение — осуществлять выплаты на основании списков, предоставленных администрациями и заверенных военкоматами. Глава региона заверил депутатов, что ни один призывник и доброволец без выплат не останется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для мобилизованных жителей Ленобласти установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей, а добровольцам — 300 тыс. рублей. Кроме того, военнослужащим, получившим увечье (ранение, контузию, травму) при выполнении задач в ходе специальной военной операции установлены единовременные выплаты в размере: 500 тыс. рублей при получении увечья (ранения, контузии, травмы), которое не повлекло стойкого расстройства функций организма, приводящего к ограничению жизнедеятельности и вызывающего необходимость его социальной защиты; 750 тыс. рублей при установлении II или III группы инвалидности; 1 млн рублей при установлении I группы инвалидности. Членам семей погибших военнослужащих при выполнении задач в ходе специальной военной операции в равных долях установлена единовременная выплата в размере 2 млн рублей.

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