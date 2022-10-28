Рязань, , 14:01 — REGNUM Обращение по случаю вручения государственных наград лётчикам и семьям погибших членов экипажа Ил-76, потерпевшего крушение в Рязани, направил 28 октября губернатор Рязанской области Павел Малков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Орден Мужества Никита Третьяков

Глава региона отметил, что экипаж военного самолёта совершил настоящий подвиг — 24 июня 2022 года оренбургские лётчики отвели горящую машину от жилых кварталов Рязани. В тот день военный Ил-76 выполнял учебно-тренировочный полёт без груза и потерпел крушение в районе Михайловского шоссе. Из девяти членов экипажа погибли пять человек. Указом президента РФ Владимира Путина лётчикам присвоены государственные награды.

«Экипаж навсегда останется в памяти рязанцев как пример настоящего мужества и высочайшего профессионализма. В экстремальных условиях военнослужащие увели неуправляемый горящий самолёт от жилых домов и спасли жизни множества людей. К великому сожалению, пять членов экипажа погибли, пожертвовав собой ради других. Это поистине героический поступок. Мы все преклоняемся перед командой самолёта Ил-76», — подчеркнул Павел Малков.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено подполковнику Владимиру Петрушину. Майоры Степан Перминов и Николай Горбунов, прапорщик Дмитрий Андреев, курсант Алексей Лобанов удостоены орденов Мужества (посмертно).

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества награждены капитан Виталий Гусаров, старшина Сергей Харисов и сержант Серик Дусаев, выжившие в трагедии.

Награды членам экипажа и близким погибших лётчиков вручили командующий Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.