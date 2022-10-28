Москва, , 13:59 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом. Об этом 28 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Владимир Путин Kremlin.ru

Как указал российский лидер, у РФ огромное количество связей и с Арменией, и с Азербайджаном, а потому Москва будет делать всё возможное для того, чтобы связанные с ними вопросы решались мирным путём.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не может быть в стороне, когда между такими близкими ей странами, как Армения и Азербайджан наблюдаются противоречия, и всегда готова способствовать их мирному разрешению

«В целом мы заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Азербайджан 27 октября передал Армении тела десяти армянских военнослужащих, погибших во время боёв на границе 13 и 14 сентября.