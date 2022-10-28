Саратов, , 14:19 — REGNUM В Саратове организовали проверку по факту коммунальной аварии во дворе дома №10 по улице Артиллерийская. Об этом 28 октября сообщает прокуратура Саратовской области.

Прокуратура выехала на место коммунальной аварии в Саратове T. me/sarprok

Установлено, что из трех цилиндрических емкостей (находятся в эксплуатационной ответственности ПАО «Т Плюс»), расположенных во дворе многоквартирного дома, произошел излив горячей воды из-за поломки клапана давления. Течь устранили, угрозы безопасности для жителей нет.

На месте аварии ведутся ремонтные работы.

Напомним, вечером 26 октября в Саратове коммунальная авария на тепломагистрали оставила на сутки без горячей воды и теплоснабжения 44,5 тыс. жителей.

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