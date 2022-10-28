Горно-Алтайск, , 13:58 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручит главам муниципалитетов определить формат празднования Нового года без больших финансовых затрат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новогодняя елка Марина Каширская © ИА REGNUM

Выступая на очередной сессии Госсобрания, он напомнил, что многие регионы сегодня отказываются от широких празднеств, салютов и так далее.

«Всё оформление, которое осталось с прошлого Нового года, можно установить, и, конечно, сохранить детские праздники. В остальном — сейчас нужно сократить все необдуманные траты», — отметил он.

По мнению Хорохордина, лучше сэкономленные средства направить на поддержку военнослужащих, их семей и детей. Глава региона выразил надежду, что жители будут с ним солидарны.