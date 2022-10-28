Горно-Алтайск, 28 октября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручит главам муниципалитетов определить формат празднования Нового года без больших финансовых затрат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Новогодняя елка

Выступая на очередной сессии Госсобрания, он напомнил, что многие регионы сегодня отказываются от широких празднеств, салютов и так далее.

«Всё оформление, которое осталось с прошлого Нового года, можно установить, и, конечно, сохранить детские праздники. В остальном — сейчас нужно сократить все необдуманные траты», — отметил он.

По мнению Хорохордина, лучше сэкономленные средства направить на поддержку военнослужащих, их семей и детей. Глава региона выразил надежду, что жители будут с ним солидарны.