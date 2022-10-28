Москва, 28 октября 2022, 13:58 — REGNUM Россия всегда уделяла внимание стабильности Армении и всегда поддерживала ее в вопросах безопасности, заявил 28 октября президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает необходимым заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но не может ничего навязывать и диктовать.
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