Москва, 28 октября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Россия всегда уделяла внимание стабильности Армении и всегда поддерживала ее в вопросах безопасности, заявил 28 октября президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Как всем хорошо известно, Россия традиционно, так скажем, если заглянуть в историческую составляющую, всегда уделяла внимание стабильности на этом направлении и поддерживала наших армянских друзей в обеспечении безопасности армянского народа с давних времен», — сказал глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает необходимым заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но не может ничего навязывать и диктовать.

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