Москва, 28 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, президент России Владимир Путин принимает участие во внеочередной встрече лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по видеосвязи, сообщается на сайте Кремля.

Odkb-csto.org ОДКБ

В заседании принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генсек ОДКБ Станислав Зась.

На встрече обсуждаются меры помощи Армении, а также результаты работы миссии ОДКБ.

Читайте также: Путин примет участие во встрече лидеров ОДКБ 28 октября