28 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 15:43 — REGNUM 78 лет назад, 28 октября 1944 года, Красная армия освободила от фашистских захватчиков территорию УССР. В ходе кровопролитных боёв за свободу от нацистского гнёта пали около 3 млн советских бойцов. За 40 месяцев военных действий проведено 15 наступательных операций. Оказались разрушены около 700 городов и 28 тысяч сёл. Общие потери жителей республики оцениваются в 8–10 млн человек, ещё 2,5 млн жителей нацисты угнали в рабство.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Освобождение УССР — важная часть Великой Победы, одержанной советским народом над нацистами. Она стала коллективным подвигом народов Советского Союза, храбро сражавшихся за своё Отечество на каждом участке фронта. Их вклад в общий итог сражений неразделим.

Сегодня движимые идеями русофобии отдельные силы пытаются пересмотреть итоги Великой Отечественной войны и переписать историю. Их цель — внести разлад между народами ещё недавно единой страны. Однако обмануть или изменить правду у них не выйдет. Киев — неотъемлемая часть Русской земли, он был ей изначально, ей и останется. От современников же требуются усилия, чтобы защитить общую историю.

Сейчас территория б. УССР стала плацдармом для нацистского реваншизма. Как у продукта западного мировоззрения, в основе нацизма находятся идеи о собственной исключительности и представления о неполноценности других народов. Это часть европейской философии, которая также нашла проявление в колониальной политике и неоколониализме, запрятанных под обёртку глобальной экономики.

Некоторые историки придерживаются мнения, что европейские страны не оказывали никакого сопротивления Третьему рейху, поскольку его идеология была им понятна и даже близка. Им проще и выгоднее было не пасть в боях, а присоединиться к гитлеровцам. Совсем другая встреча ждала Германию на Восточном фронте. Нацистов встретил единый и сплочённый советский народ, мужеству и героизму которого захватчики ничего не смогли противопоставить.

Жители освобождённого Киева встречают советских солдат. 1943

Примечательно, что когда Третий рейх был уже разгромлен, западные страны из числа союзников откровенно саботировали проведение денацификации Германии. А многие бывшие нацисты нашли убежище и впоследствии обосновались, к примеру, в США, сделав карьеру или достигнув успехов в бизнесе.

Сейчас центром идей собственной исключительности стали США. Захватив власть с помощью госпереворота в Киеве, они создали на территории б. УССР плацдарм для нацистского реванша. При этом защищавшие режим формирования открыто использовали запрещённую символику и даже бравировали ей, получая вместо наказания щедрое финансирование.

Сегодня путь красноармейцев повторяют российские военнослужащие. В ходе специальной военной операции они ведут борьбу за демилитаризацию и денацификацию территории бывш. УССР. Киевский режим — наследник оккупационных администраций Третьего рейха, действовавших когда-то в УССР. Этому есть целый ряд подтверждений, начиная с прямых аналогий с коллаборантами времён Великой Отечественной войны, прославления Степана Бандеры и других преступников. В честь них устанавливаются памятники, называются улицы, с их портретами проходят шествия.

С 2014 года власти Киева развернули преследования русских, коммунистов и антифашистов. Например, убили писателя Олеся Бузину. Против восточных регионов, где проживает русское население, организовали военные кампании, в ходе которых каратели жестоко расправлялись с мирными жителями. Расследование нацистских зверств, таких как поджог Дома профсоюзов в Одессе, было прекращено, виновные не найдены.

Множество подтверждений нацистской сущности режима вскрыла и сама спецоперация по денацификации. Также не подлежит сомнению факт, кто именно стоит за бесчинствами — всё тот же уверовавший в исключительность Запад.

Но сейчас, как и в середине прошлого века, всё так же нет сомнений в победе над нацизмом. Русская земля будет полностью освобождена!