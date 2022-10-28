Париж, 28 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Глава французского государства Эммануэль Макрон хочет бороться с пожарами, которые в значительной степени затронули страну этим летом, информируя население о рисках возникновения пожаров, передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон объявил о создании «прогноза погоды», предназначенного для лучшего предотвращения лесных пожаров, которые в значительной степени затронули страну, во время выступления в Елисейском дворце перед представителями службы безопасности, гражданскими лицами, которые боролись с пожарами.

Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость принятия «новой стратегии» перед лицом более частых лесных пожаров, основанной на трех столпах: «лучше сдерживать пожары», «более эффективно бороться с ними», «восстанавливать леса и управлять ими».

Для предотвращения этого явления планируется ряд мер, помимо «прогноза лесной погоды», в том числе выделение от государства 150 млн евро для ведомственных пожарно-спасательных служб в 2023 году.

Этим летом во Франции произошло особенно много лесных пожаров. Франция потеряла 72 тысячи гектаров земли в пожарах, в десять раз больше, чем в среднем за последние десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что президент России Владимир Путин хочет разделить мир на военные блоки.

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