Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Политика президента США Джо Байдена по поддержке киевского режима лишит страну дизельного топлива. Об этом 28 октября заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Такер Карлсон. Ведущий Fox News Gage Skidmore

«Согласно данным Управления энергетической информации, через 25 дней в стране не останется дизтоплива. Что же произойдёт? Все остановится», — сказал Карлсон.

Он отметил, что в таком случае поезда, грузовики, баржи и фермерская техника не смогут работать.

Также Карлсон обратил внимание на последствия санкций против России, отметив, что запрет на импорт нефтепродуктов должен был «наказать Путина», а в итоге рубль стал сильнее, чем год назад, а европейская экономика разрушается.

Ведущий добавил, что продажа нефти из стратегического резерва США в Китай должна была навредить Москве, но этого не произошло. Карлсон отметил, что все эти меры только сделали США беднее.

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