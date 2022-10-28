Уфа, , 13:54 — REGNUM Второй всероссийский форум по этнотуризму пройдет с 31 октября по 2 ноября в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лето. Башкирия © ИА REGNUM

Сообщается, что целью мероприятия является изучение опыта в области продвижения брендов территорий, развитие и сохранение уникальной этнической культуры, а также укрепление международных и межрегиональных связей в области туризма в Башкирии.

Отмечается, что форум будет проходить в Конгресс-холле «Торатау». В мероприятии намерены принять участие представители из 50 регионов России. На пленарном заседании, круглых столах планируют рассмотреть вопросы развития народно-художественных промыслов, организации этнотуров и событийных мероприятий этнографической направленности, развитие национальной кухни как основы этнотуризма.

Сообщается, что на выставке «Международный этнокультурный туризм» посетители смогут ознакомиться с бытом, культурой, историей народов России. В ходе форума будет организован этноужин, в рамках которого будет организована дегустация напитков и блюд национальной башкирской кухни.

Отмечается, что 1 ноября рамках форума состоится общенациональный финал всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Напомним, что первый форум по этнотуризму в Уфе состоялся в 2019 году. Он собрал на своей площадке свыше 300 специалистов и экспертов туристской отрасли из 19 регионов России и нескольких стран мира.