Черкесск, 28 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия стала одним из победителей всероссийского конкурса «Регион для молодых». На реализацию молодежной политики в 2023 году Росмолодежь выделила республике субсидию в размере 57,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

ИА REGNUM Творческая молодежь

На эти средства будут созданы молодежный центр, центры подготовки специалистов в IT-сфере, в сфере туризма, в сфере производства товаров легкой промышленности. Будет организована работа школы программирования и интеллектуального клуба, корпоративного университета и центра добровольчества. Также будет открыт летний палаточный лагерь на 90 мест и проведены другие мероприятия.

Как отметили в Росмолодежи, программа поддержки развития молодежной политики в регионах РФ продлится в 2023 году. Ежегодно из федерального бюджета на эти цели ведомству выделяется по 5 млрд рублей. В 2022 году победителями конкурса стали 42 субъекта РФ.