28 октября 2022 | Время чтения 7 мин

Вячеслав Зиланов, , 15:48 — REGNUM Пленарное заседание Государственной думы, состоявшееся 27 октября 2022 года, которое рассматривало резонансный законопроект о втором этапе «инвестквот и аукционов», приняло его в первом чтении, что стало неожиданным для приморских регионов и рыбацкой общественности.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Неожиданным потому, что на парламентских слушаниях, прошедших накануне — 19 октября 2022 года, — была достигнута другая договорённость между приморскими регионами, рыбацким сообществом и депутатами, сенаторами, федеральной властью.

Она, эта договорённость под председательством В. И. Кашина (фракция КПРФ), отражена в её рекомендациях. В ней черным по белому прописано, что »… в рамках согласительной комиссии под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации…провести обсуждение законопроекта …до его рассмотрения Государственной думой в первом чтении».

Не просохли ещё чернила на принятой рекомендации, а законопроект в пожарном порядке прошёл рассмотрение в пяти комитетах и, самое главное, в основном профильном комитете по аграрным вопросам Государственной думы. Вёл его всё тот же Кашин В. И. уже как председатель этого комитета, который был ранее, напомню, ещё и председателем парламентских слушаний. И он обязан помнить, что было принято и отражено в рекомендациях и отстаивать их.

И вдруг Кашин… всё «запамятовал» и стал ярым сторонником немедленного рассмотрения правительственного законопроекта (авторы — Минсельхоз и Росрыболовство) в первом чтении в его первозданном виде.

Правда, справедливости ради, видимо, всё же понимая неловкость своего положения со «сменой мнений на ходу», буквально через пару дней он с сотоварищами комитета по агарным вопросам предложили пленарному заседанию при принятии законопроекта №173 016-8 о втором этапе «инвестквот и аукционов» одновременно принять ещё и специальное постановление (проект прилагается). Читатель сам, прочитав, поймёт его смысл.

Государственная дума Duma.gov.ru

Со своей стороны отмечу, что это своеобразный «фантик от конфетки» с тем, чтобы депутаты проглотили «мыльный пузырь» второго этапа «инвестквот и аукционов» на данном первом слушании. И это, к сожалению, сработало.

Суть постановления в том, что ко второму чтению законопроекта предлагается по ряду направлений рассмотреть всё же некоторые предложения регионов и рыбацкой общественности. Но рассмотреть — это ещё не принять их в полном объёме.

Вот для рассмотрения этих некоторых, перечисленных в постановлении ряда положений и создаётся «согласительная комиссия», но не в правительстве Российской Федерации, как это было в рекомендациях, а в Государственной думе под председательством заместителя председателя Государственной думы А. В. Гордеева (фракция «Единая Россия»).

Гордеев А. В. известный и заслуженно уважаемый в приморских регионах и рыбацкой среде государственный деятель, умеющий слушать и принимать взвешенные решения.

Он не понаслышке знает рыбную отрасль, которую, будучи заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром сельского хозяйства, курировал. И успешно. В отличие от сегодняшних кураторов из Минсельхоза и руководителей Росрыболовства.

В заместителях у него по данному направлению в «согласительной комиссии» предписано быть всё тому же Кашину В. И.

Однако в самой работе «согласительной комиссии» Государственной думы примут участие только »…депутаты… сенаторы… представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Представители рыбацких объединений отсутствуют в перечне участников этой «согласительной комиссии».

Касаясь обсуждения законопроекта в первом чтении на пленарном заседании Государственной думы, то все фракции выразили своё к нему отношение.

Государственная Дума РФ duma.gov.ru

И ни одна из них не высказалась за безоговорочное его принятие. Так, фракции «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди» предложили полностью отклонить данный законопроект и не принимать его в первом чтении.

Сторонниками принятия законопроекта в первом чтении, но с «довеском» в виде постановления стали фракции «Единая Россия» и, что для многих стало неожиданностью, ещё и фракция КПРФ. Странный симбиоз. Они и решили итог голосования: за — 324, против — 57, воздержались — 2, всего голосовали 384 из 450 депутатов.

Мотивы фракции «Единой России» понятны — поддержка правительственного законопроекта, да и авторы Патрушев/Шестаков свои — всё же однопартийцы — члены «Единой России». К тому же они и ранее всегда были за аукционы и инвестквоты.

А вот мотивы, побудившие депутатов фракции КПРФ выступить за законопроект в первом чтении, так и не прозвучали внятно и обоснованно. Кроме одного: надо принимать, двигаться вперёд в обновлении флота, осваивать криль в антарктических водах, иначе и ловить рыбу будет нечем и т.д.

Ранее депутаты этой фракции были против аукционов и инвестквот. Они были за рыбаков и их справедливые требования. И вдруг стали аукционщиками и инвестквотовальщиками».

Более того, по отстаиванию принятия законопроекта в первом чтении, правда, совместно с постановлением, фракция КПРФ и её представитель Кашин В. И. даже, по моему мнению, обошел в этом представителя правительства Российской Федерации по данному законопроекту статс-секретаря — заместителя министра сельского хозяйства В. И. Лебедева. Не говоря уже об авторе законопроекта И. В. Шестакове. Последние двое не пренебрегали в своих выступлениях в защиту законопроекта рядом высказываний, которые далеки были от практической реальности в рыбной отрасли.

Порой ответы как Лебедева, Шестакова, так и Кашина на вопросы многих депутатов от фракций, которые не поддерживали законопроект, так и не находили логического объяснения кроме набора взаимоисключающих слов и напоминали своеобразную «рыбную кашу».

Немалые усилия, а по существу давление на депутатов по принятию законопроекта в первом чтении, приложил и председатель Государственной думы В. В. Володин, который вел пленарное заседание. В его «аргументациях» витал намёк, что принятие данного законопроекта — это чуть ли не политическое решение. Прямо «рыбная СВО».

Мурманский морской рыбный порт Portofmurmansk.ru

Слушая всё это, невольно возникает вопрос: «К чему такая спешка с данным законопроектом?» Но его так никто и не отважился задать инициаторам законопроекта.

Так же, как и не прозвучал внятный ответ со стороны Лебедева, Шестакова и Кашина на вопрос: «А что этот законопроект даст населению страны? Увеличится потребление рыбопродукции и снизится её розничная цена?»

По моему мнению, эта поспешность с продавливанием законопроекта прежде всего вызвана необходимостью запуска с 1 января 2023 года по оставшимся объёмам, а это 50% долей-квот краба и 100% моллюсков и прочих водных беспозвоночных, на аукционы.

И это касается как Дальнего Востока, так и северного бассейна. По ним инициаторы законопроекта обещают правительству России «принести» дополнительно в доход федерального бюджета единоразово не менее 200-300 млрд рублей.

Эти «дармовые» деньжата неминуемо отразятся на увеличении розничных цен на рыбопродукцию. Следовательно, мы с вами профинансируем эти доходы от аукционов краба и прочих водных биоресурсов в федеральный бюджет. А вот вкушать рыбы из-за повышения её розничной цены будем всё меньше и меньше. Цены на неё кусучие.

Таким образом, вполне обоснованно ожидать, что законопроект по второму этапу «инвестквот и аукционов» будет так же успешно принят в Государственной думе до конца текущего года во втором и третьем чтениях с внесением в него ограниченного «европейского ремонта», как это было осуществлено при принятии его в первом чтении. Слов было произнесено много, практических дел для отрасли и населения страны ноль.

Улов fish.gov.ru

В этих условиях остаётся одна надежда на сплочение рыбацкого сообщества с региональной властью и… на здравый подход по данному вопросу Совета Федерации. Ранее председатель В. И. Матвиенко и сенаторы, как представители регионов, выступили против данного законопроекта.

Полагаю, рыбацкая общественность даст свою профессиональную оценку тому, что произошло в ходе проведения обсуждения законопроекта в первом чтении и каков будет принципиальный подход приморских регионов относительно дальнейшего следования новации «инвестквот и аукционов».

Назрела пора выработать новую рыбохозяйственную политику России в условиях меняющего мира. В условиях всё возрастающего санционного давления на российское морское рыболовство.

Целевой установкой этой новой рыбохозяйственной политики должно быть насыщение внутреннего рынка отечественной рыбопродукцией по доступной цене для населения с разным уровнем дохода.