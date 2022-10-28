Москва, , 13:51 — REGNUM Законопроект о расширении полномочий Банка России разработали депутаты Госдумы фракции СРЗП, инициатива направлена в правительство для получения отзыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наш законопроект предоставляет ЦБ право кредитовать правительство для финансирования дефицита федерального бюджета, а также покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении», — сказал Миронов.

В условиях беспрецедентного внешнеэкономического давления предложенный механизм позволит упрочить финансовый суверенитет страны и поддержать необходимый уровень государственных расходов, отметил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что до начала специальной военной операции и введения антироссийских санкций Министерство финансов достаточно успешно проводило аукционы по продаже облигаций федерального займа, но в результате ухода иностранных инвесторов и ряда других факторов данный инструмент потерял свою эффективность.

«В проекте федерального бюджета на 2023 год заложен дефицит в размере около 3 трлн рублей, и при этом правительство фактически лишилось важного инструмента его покрытия. Между тем сегодня Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования бюджетного дефицита, а также покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении», — пояснил парламентарий.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что во многих экономически развитых странах национальные банки являются ключевыми покупателями государственных ценных бумаг, занимая 20−25% этого рынка, а в Японии и Англии доля регулятора приближается к 50%.