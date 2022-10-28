Москва, 28 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Законопроект о расширении полномочий Банка России разработали депутаты Госдумы фракции СРЗП, инициатива направлена в правительство для получения отзыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Наш законопроект предоставляет ЦБ право кредитовать правительство для финансирования дефицита федерального бюджета, а также покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении», — сказал Миронов.

В условиях беспрецедентного внешнеэкономического давления предложенный механизм позволит упрочить финансовый суверенитет страны и поддержать необходимый уровень государственных расходов, отметил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что до начала специальной военной операции и введения антироссийских санкций Министерство финансов достаточно успешно проводило аукционы по продаже облигаций федерального займа, но в результате ухода иностранных инвесторов и ряда других факторов данный инструмент потерял свою эффективность.

«В проекте федерального бюджета на 2023 год заложен дефицит в размере около 3 трлн рублей, и при этом правительство фактически лишилось важного инструмента его покрытия. Между тем сегодня Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования бюджетного дефицита, а также покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении», — пояснил парламентарий.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что во многих экономически развитых странах национальные банки являются ключевыми покупателями государственных ценных бумаг, занимая 20−25% этого рынка, а в Японии и Англии доля регулятора приближается к 50%.