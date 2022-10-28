Москва, 28 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, Центральный банк России на заседании Совет директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Решение принято в связи с тем, что текущие темпы прироста потребительских цен в России остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.

Отмечается, что далее ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой и инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,50% годовых.

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