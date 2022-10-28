Шираз, Иран, , 13:53 — REGNUM Мужчина, устроивший нападение на храм Шах-Чераг в городе Шираз на юго-западе Ирана, скончался. Об этом сообщает информационное агентство «Фарс», связанное с Корпусом стражей исламской революции.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Агентство сообщает со ссылкой на главного судью провинции Фарс, что нападавший был госпитализирован и перенёс операцию. Умершему Хамиду Бадахшани было 23 года, он не иранец. Судя пор фамилии, он из афганской провинции Бадахшан.

По данным агентства «Фарс», в результате нападения погибли по меньшей мере 13 человек, ещё 21 получил ранения. Ответственность за нападение, произошедшее 26 октября, взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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