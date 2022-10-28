Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Трещины начинают появляться в некогда едином курсе США в ответ на начатую Россией специальную военную операцию по денацификации территории бывшей УССР, пишет Колин Мейн в статье, вышедшей 28 октября в The Hill.

. Карикатура Демократ Ослик & Республиканец Слон DonkeyHotey

Призывы к президенту США Джо Байдену активнее продвигать мирные переговоры звучат как со стороны правых, так и со стороны левых политиков. Давление со стороны фигур, начиная от бывшего президента Дональда Трампа справа и заканчивая прогрессивным лидером, членом палаты представителей Прамилой Джаяпал слева, выдвинуло на первый план вопросы о стратегии администрации Байдена в отношении территории бывшей УССР. Сторонники нынешней стратегии США говорят, что давление на Киев, чтобы он пошел на переговоры, сейчас только поможет российскому лидеру Владимиру Путину.

На этой неделе Прогрессивная группа Конгресса разворошила осиное гнездо на Капитолийском холме, опубликовав письмо, призывающее Байдена усилить давление на Киев, чтобы тот начал переговоры с Москвой, а США — изучить возможность прямых переговоров с Россией.

«Альтернатива дипломатии — это затяжной конфликт с сопутствующими ей несомненными фактами и катастрофическими и непостижимыми рисками», — написали 30 законодателей в письме, которое было отозвано днем позже из-за резкой критики внутри Демократической партии.

Одна из причин, по которой многие демократы были недовольны этим письмом — факт, который Джаяпал признала, когда отзывала его, — заключалась в том, что оно «смазало» посыл демократов, согласно которому республиканцы представляют угрозу для единства США по части поддержки киевского режима. Письмо появилось через неделю после того, как лидер меньшинства республиканец Кевин Маккарти вызвал обеспокоенность по поводу поддержки Киева со стороны Республиканской партии, предупредив, что республиканское большинство не выдаст «карт-бланш» военным усилиям Киева.

За мирные переговоры по территории бывшей УССР выступил бывший президент Дональд Трамп и другие республиканцы.