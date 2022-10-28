Москва, 28 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Ключевая ставка Банк России сохранена после цикла её снижений на уровне 7,5% годовых. Это 28 октября следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что нынешние темпы увеличения потребительских цен продолжают быт низкими, что способствует замедлению годовой инфляции.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября в Банке России сообщили, что в РФ в III квартале 2022 года количество фальшивых денег снизилось на 49,72% по сравнению с III кварталом 2021 года — 4516 против 8981 год назад.