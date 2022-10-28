Донецк, 28 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщили 28 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:25 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:30 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 122 мм. В 12:51 каратели ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.