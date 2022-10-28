Екатеринбург, 28 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Челябинской области восемь местных жителей отданы под суд за преступления против сирот. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

По данным следователей, они вымогали у детей-сирот деньги, в том числе и похищая потерпевших. Также они обманом похищали их деньги.

Пострадавшими стали 12 человек на общую сумму порядка 4,7 млн рублей. Примечательно, что некоторые участники группировки сами относятся к категории детей-сирот, из них двое были несовершеннолетними. Уголовное дело рассмотрит облсуд.