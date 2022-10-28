Москва, , 13:43 — REGNUM Решение Центробанка РФ о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых может быть связано с поступающими в последнее время сигналами о инфляционных всплесках. Об этом корреспонденту 28 октября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, Совет директоров банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

«Темпы снижения инфляции, которые летом наблюдались очень серьезно, в начале осени, сейчас замедлились, поэтому и снижать ключевую ставку, видимо Центральный банк поостерегся», — сказал Аксаков.

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