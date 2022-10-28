Москва, 28 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Решение Центробанка РФ о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых может быть связано с поступающими в последнее время сигналами о инфляционных всплесках. Об этом корреспонденту 28 октября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Аксаков

Напомним, Совет директоров банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

«Темпы снижения инфляции, которые летом наблюдались очень серьезно, в начале осени, сейчас замедлились, поэтому и снижать ключевую ставку, видимо, Центральный банк поостерегся», — сказал Аксаков.