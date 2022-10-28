Улан-Удэ, , 13:42 — REGNUM В Верховном суде Бурятии вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве престарелой матери. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Преступление было совершено в январе 2022 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина жестоко избил слепую женщину, инвалида второй группы, затем задушил её.

«Приговором суда Оробец А. Ю. признан виновным в причинении смерти своей матери, заведомо для него находящейся в беспомощном состоянии, то есть в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ», — говорится в сообщении.

С учётом личности подсудимого и характера содеянного, судья приговорил подсудимого к 12 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.

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