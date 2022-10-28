Кабул, , 13:44 — REGNUM Источники Afghanistan International сообщают, что вооружённые люди убили отца женщины-врача в уезде Чинарту афганской провинции Урузган.

Афганистан (сс) ArmyAmber

Али Мадад Шарифи, отец женщины-врача, был убит неизвестными лицами в уезде Чинарту. Согласно источникам, Шарифи был хазарейцем и проживал в уезде Хас-Урузган, он сопровождал дочь в Чинарту в качестве махрама.

Али Мадад Шарифи поднялся на холм, чтобы позвонить по мобильному телефону, и был убит неизвестными людьми. Дочь Шарифи работает в больнице, контролируемой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не комментируют это происшествие.

Кроме того, доктор Асадулла Шерик, специалист по общей хирургии, был убит днём ранее в Мазари-Шарифе.

С приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большинство женщин лишилось работы и столкнулось с жёсткими ограничениями. Например, они не могут путешествовать без шариатского махрама.