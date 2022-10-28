Осло, 28 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Новый пакет санкций против России ввели власти Норвегии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

При этом в новый норвежский пакет антироссийских санкций вошли 30 чиновников и семь организаций из РФ.

«Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников», — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, слова которой приводит пресс-служба.

Кроме этого, уточняется, что санкции были введены в отношении, в частности, организаторов референдумов по вопросу о воссоединении с Россией, которые ранее прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД России сообщили, что свыше 70 судов были задержаны или отстранены за время реализации киевской части продуктовой сделки.