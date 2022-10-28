* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 28 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. После вооруженного нападения на машину, в которой находились военнослужащие 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскали дома местных жителей в афганской провинции Герат.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Местные источники сообщили Afghanistan International, что после этого инцидента талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в дома местных жителей без постановления суда, без присутствия адвоката и женщин-полицейских и обыскали их.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 октября неизвестные вооружённые люди напали на автобус с персоналом 207-го корпуса в 15-м округе Герата. Министерство обороны заявило, что в результате нападения по меньшей мере пять медицинских работников корпуса были убиты и ещё несколько получили ранения.

Местные жители рассказали, что после этого инцидента десятки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскали дома в этом районе. Люди говорят, что некоторые мужчины были на работе, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) входили в дома без женщин-полицейских, вели себя грубо, создали панику, ломали домашнюю утварь.

Жители этого района сообщают, что дома уже несколько раз обыскивали, и люди устали от неподобающего и оскорбительного поведения радикалов.

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