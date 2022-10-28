Кишинёв, , 13:38 — REGNUM Военная техника, которая прошла прошлой ночью по улицам Кишинёва, принадлежит национальной армии Молдавии, её перебрасывали в связи учениями. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба минобороны страны.

Молдавские Хаммеры во время учений Ministry of Defense of Ukraine

В ведомстве отреагировали на распространение в соцсетях видеороликов с военной техникой в столице и панические настроения, которые это вызвало.

«Эти подразделения участвовали в учениях «Огненный щит 2022"и JCET-2022, проходивших на полигонах Нацармии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что минобороны заведомо предупредило общественность о переброске техники. Также в ведомстве призвали не селение не публиковать в соцсетях данные о продвижении военных.

Напомним, о возможной мобилизации граждан Молдавии в случае приближения Российской Армии к границам Приднестровья заявила в октябре молдавский президент Майя Санду во время розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Кроме того, минобороны Молдавии запросило на предприятиях списки мужчин призывного возраста.

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