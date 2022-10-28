Москва, , 13:38 — REGNUM Российский рэпер Thomas Mraz (Алмас Гатауллин) опубликовал новую пластинку под названием «Алукард». Выход проекта состоялся на всех музыкальных платформах 28 октября.

Thomas Mraz Цитата из видеоинтервью

Название мини-альбома, как и общая тематика пластинки, отсылает к главному герою аниме «Хеллсинг», являющемуся вампиром. В качестве гостей в 5-трековом проекте выступили Soda Luv, Oushenti, Нокту и trepanate. me. «Алукард» стал первым полноформатным релизом Thomas Mraz с 2021 года.

Напомним, в июле 2022 года Thomas Mraz выпустил сингл под названием «Аллия». Песню музыкант посвятил родной бабушке, которая сыграла значимую роль в его карьере.

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