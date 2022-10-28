Москва, 28 октября 2022, 13:38 — REGNUM Российский рэпер Thomas Mraz (Алмас Гатауллин) опубликовал новую пластинку под названием «Алукард». Выход проекта состоялся на всех музыкальных платформах 28 октября.

Thomas Mraz
Thomas Mraz
Цитата из видеоинтервью

Название мини-альбома, как и общая тематика пластинки, отсылает к главному герою аниме «Хеллсинг», являющемуся вампиром. В качестве гостей в 5-трековом проекте выступили Soda Luv, Oushenti, Нокту и trepanate. me. «Алукард» стал первым полноформатным релизом Thomas Mraz с 2021 года.

Напомним, в июле 2022 года Thomas Mraz выпустил сингл под названием «Аллия». Песню музыкант посвятил родной бабушке, которая сыграла значимую роль в его карьере.

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