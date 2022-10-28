Владикавказ, 28 октября 2022, 13:35 — REGNUM Власти Северной Осетии решают вопрос создания базы высококвалифицированных кадров при помощи открытия профильных классов в средних школах. В настоящее время уже создано 115 таких классов, в том числе кадетских, инженерных, медицинских и по другим направлениям.
Он отметил, что в настоящее время профильные классы есть не во всех школах, но работа по их созданию продолжится во всех муниципалитетах республики. В дальнейшем выпускники таких классов смогут осознанно подойти к выбору профессии и поступить в профильные вузы. Им в будущем предстоит развивать Северную Осетию, подчеркнул Меняйло.
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