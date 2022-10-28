Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Право на внеочередной приём у руководителей государственных и муниципальных органов власти Санкт-Петербурга предлагают предоставить вдовам военнослужащих. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе городского Законодательного собрания.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутаты Заксобрания предлагают ввести дополнительные льготы семьям военнослужащих. Законопроект внесут на рассмотрение в городской парламент. Его принятие позволит лучше защищать интересы солдатских и офицерских семей. Документ будет распространяться и на семьи мобилизованных.

«Сегодня проблемами резервистов занимаются оперативные штабы, которые созданы при районных администрациях города. Они в первоочередном порядке принимают членов семей военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации. Вопросов много, но они решаются», — заявил депутат от фракции «Единая Россия Константин Чебыкин.

Напомним, что в Петербурге действуют различные меры поддержки для семей мобилизованных. В частности, детей военнослужащих принимают в образовательные учреждения в первоочередном порядке, им предоставляют бесплатное питание в учебных заведениях, а также они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

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