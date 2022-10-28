Херсон, 28 октября 2022, 13:31 — REGNUM Временное перемещение жителей Херсона на левый берег Днепра продолжается, сообщили 28 октября в службе ГО и ЧС по Херсонской области.
На данный момент из Херсона выехали 36 441 человек.
Представители экстренной службы подчеркнули, что данная мера — временная и связана с обеспечением безопасности мирных жителей от обстрелов ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о завершении процесса перемещения жителей региона на безопасные территории.