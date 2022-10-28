Херсон, 28 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Временное перемещение жителей Херсона на левый берег Днепра продолжается, сообщили 28 октября в службе ГО и ЧС по Херсонской области.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

На данный момент из Херсона выехали 36 441 человек.

Представители экстренной службы подчеркнули, что данная мера — временная и связана с обеспечением безопасности мирных жителей от обстрелов ВСУ.

«Напоминаем, что с Речного порта каждый день в 8:00, 11:00, 14:00 и 16:00 отправляются водные катера на левый берег области. Жителей, которые не желают покидать родные места служба ГО и ЧС по Херсонской области просит подумать о собственной безопасности и предпринять меры сохранения своей жизни и близких», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о завершении процесса перемещения жителей региона на безопасные территории.