Василий Иванов, Наталья Стрельцова, 28 октября 2022, 20:32 — REGNUM В государственном историческом музее открылась выставка «Сны Сибири», которая рассказывает о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. Проект приурочен к 130-летию крупнейшей железной дороги в мире — Транссибирской магистрали, ставшей главной артерией, которая соединила дальние уголки России с её европейской частью.

Вход на выставку «Сны Сибири»
Вход на выставку «Сны Сибири»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
На выставке «Сны Сибири»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
На выставке «Сны Сибири»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фотоэкспозиция
Фотоэкспозиция
Василий Иванов © ИА REGNUM
Имитация барельефа
Копия плиты с изображением жертвенных быков
Имитация барельефа
Василий Иванов © ИА REGNUM
Копия плиты с изображением жертвенных быков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Погребальная маска
Погребальная маска
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Даши Намдакова
Работа Даши Намдакова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Секира парадная
Изображение медведя в Пермском зверином стиле
Секира парадная
Василий Иванов © ИА REGNUM
Изображение медведя в Пермском зверином стиле
Василий Иванов © ИА REGNUM
Изображение троичного антропоморфного мифического персонажа со звериными и птичьими чертами
Изображение троичного антропоморфного мифического персонажа со звериными и птичьими чертами
Василий Иванов © ИА REGNUM

Строительство магистрали было завершено в рекордно короткие сроки для рубежа XIX–XX веков.

«Строительство Транссибирской магистрали, соединившей европейскую часть страны с восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами, стало поистине историческим событием для России. Именно поэтому мы с радостью согласились принять участие в проекте «Сны Сибири», — отмечает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Выступление директора ГИМа Алексея Левыкина
Выступление директора ГИМа Алексея Левыкина
Василий Иванов © ИА REGNUM

Иммерсивная выставка объединяет археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии, представляя многообразие культуры регионов, расположенных на пути следования Транссиба. В экспозиции представлены артефакты неолита, зооморфные образы железного века и композиции, относящие к пермскому звериному стилю. На основе трехмерной модели воссозданы в натуральную величину копии тысячелетних стел.

На выставке «Сны Сибири»
На выставке «Сны Сибири»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Потолочная экспозиция
Потолочная экспозиция
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка представляет из себя интерактивное путешествие в историю Сибири
Выставка представляет из себя интерактивное путешествие в историю Сибири
Василий Иванов © ИА REGNUM
Кондонская Нефертити
Василий Иванов © ИА REGNUM
Кондонская Нефертити
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ажурное изображение фигуры лосихи с лосенком
Василий Иванов © ИА REGNUM
Воспоминания о будущем — Даши Намдаков
Воспоминания о будущем — Даши Намдаков
Василий Иванов © ИА REGNUM

«Выставка «Сны Сибири» познакомит с загадочной историей и культурой регионов России, расположенных по пути следования Транссиба. В рамках проекта представлены артефакты музеев Приуралья и Сибири, использованы сюжеты петроглифов, созданы модели тысячелетних стел. Погрузиться в тему помогут и тактильные экспонаты, дополненные звуковыми и визуальными эффектами, что впечатлит не только взрослых, но и детей», — рассказывает директор фонда развития науки и культуры «Таволга» Марина Бондарева.

Мария Бондарева, директор фонда «Таволга»
Мария Бондарева, директор фонда «Таволга»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка расположена в четырёх залах музея и показывает зрителю творческую модель вселенной, именуемой Сибирью. Модель эта порождена сочетанием двух разделенных значительным промежутком времени отражений, застывших в пластике, скульптуре, наскальном искусстве, арт-объектах и фотографиях. Одно отражение — взгляд на себя и свой мир глазами древнего человека — творца собственного макрокосмоса, исчезнувшего для человека нашего времени. Другое отражение — взгляд современного художника, творца реалий нашего мира, полностью пропитанных прошлым и настоящим Сибирского края, отмечают организаторы выставки.

На выставке «Сны Сибири»
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Инсталляция на выставке «Сны Сибири»
Инсталляция на выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Даши Намдаков. Рождение Гения. 2004
На выставке «Сны Сибири»
Даши Намдаков. Рождение Гения. 2004
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тактильная копия антропоморфной стелы
Тактильная копия антропоморфной стелы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Даши Намдаков. Царская охота. 2016
Интерактивная выставка
Даши Намдаков. Царская охота. 2016
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Интерактивная выставка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
На выставке «Сны Сибири»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Цель выставки — показать Сибирь сквозь призму её древнего прошлого и современных образов, сделав акценты на мозаичности и одновременно взаимосвязанности культурных традиций, и таким образом напомнить зрителю об огромной части нашей страны, которая лежит в «Азии», за «Каменным поясом» Уральских гор, и уже этим фактом из сознания большинства жителей Европейской части России вытеснена в пространство бессознательного.

Оберег
Оберег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фрагмент стенки керамического сосуда с зооморфным антропоморфным изображением. нач. III века до н. э.
Сергей Ануфриев. Эмаль
Фрагмент стенки керамического сосуда с зооморфным антропоморфным изображением. нач. III века до н. э.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сергей Ануфриев. Эмаль
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
На выставке «Сны Сибири»
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Современные художники
Современные художники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бубны Олега Комарова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бубны Олега Комарова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бубны Олега Комарова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Статуэтка «Кондонская Нефертити»
Статуэтка «Кондонская Нефертити»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Даши Намдаков. Инь-Ян. 2001
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Декоративный наконечник шейной гривны. V–III вв до н. э. дерево
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поясная пряжка. V–III вв до н. э., дерево
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке также представлены работы современных сибирских художников, которые в своем искусстве используют мотивы и темы наследия древних культур. Произведения современного искусства перекликаются с археологическими находками. Это скульптуры Даши Намдакова, в которых просматриваются мотивы искусства коренных народов Восточной Сибири; эмали из серии «12 шаманов» Сергея Ануфриева; панно Олега Комарова, выполненные из бересты кожи и дерева, работы камнереза Александра Баранмаа; керамику Татьяны Ерошенко, а также бронзовые, каменные и нефритовые скульптуры Зандана Дугарева.

На выставке «Сны Сибири»
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аллегория Сибири
Аллегория Сибири
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Сны Сибири»
Выставка «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Саблезубый тигр. «Огненные скульптуры» Татьяны Ерошенко
Саблезубый тигр. «Огненные скульптуры» Татьяны Ерошенко
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Даши Намдаков. Цель. 2011
Даши Намдаков. Цель. 2011
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ажурное изображение мифического существа с тремя головами. VI–V век до н. э., бронза
Олень
Ажурное изображение мифического существа с тремя головами. VI–V век до н. э., бронза
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Олень
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Коллекции на выставку предоставили Государственный исторический музей, Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова, Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина, а также Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. Проект «Сны Сибири» организован Фондом развития науки и культуры «Таволга» и открыт для зрителей с 28 октября по 30 января в Выставочном комплексе Исторического музея по адресу: Москва, Площадь Революции, 2/3.

На выставке «Сны Сибири»
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM