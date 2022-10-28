28 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Василий Иванов, Наталья Стрельцова, , 20:32 — REGNUM В государственном историческом музее открылась выставка «Сны Сибири», которая рассказывает о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. Проект приурочен к 130-летию крупнейшей железной дороги в мире — Транссибирской магистрали, ставшей главной артерией, которая соединила дальние уголки России с её европейской частью.

Вход на выставку «Сны Сибири» Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке «Сны Сибири» Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке «Сны Сибири» Василий Иванов © ИА REGNUM

Фотоэкспозиция Василий Иванов © ИА REGNUM

Имитация барельефа Василий Иванов © ИА REGNUM Копия плиты с изображением жертвенных быков Василий Иванов © ИА REGNUM

Погребальная маска Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Даши Намдакова Василий Иванов © ИА REGNUM

Секира парадная Василий Иванов © ИА REGNUM Изображение медведя в Пермском зверином стиле Василий Иванов © ИА REGNUM

Изображение троичного антропоморфного мифического персонажа со звериными и птичьими чертами Василий Иванов © ИА REGNUM

Строительство магистрали было завершено в рекордно короткие сроки для рубежа XIX–XX веков.

«Строительство Транссибирской магистрали, соединившей европейскую часть страны с восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами, стало поистине историческим событием для России. Именно поэтому мы с радостью согласились принять участие в проекте «Сны Сибири», — отмечает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Выступление директора ГИМа Алексея Левыкина Василий Иванов © ИА REGNUM

Иммерсивная выставка объединяет археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии, представляя многообразие культуры регионов, расположенных на пути следования Транссиба. В экспозиции представлены артефакты неолита, зооморфные образы железного века и композиции, относящие к пермскому звериному стилю. На основе трехмерной модели воссозданы в натуральную величину копии тысячелетних стел.

На выставке «Сны Сибири» Василий Иванов © ИА REGNUM

Потолочная экспозиция Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка представляет из себя интерактивное путешествие в историю Сибири Василий Иванов © ИА REGNUM

Воспоминания о будущем — Даши Намдаков Василий Иванов © ИА REGNUM

«Выставка «Сны Сибири» познакомит с загадочной историей и культурой регионов России, расположенных по пути следования Транссиба. В рамках проекта представлены артефакты музеев Приуралья и Сибири, использованы сюжеты петроглифов, созданы модели тысячелетних стел. Погрузиться в тему помогут и тактильные экспонаты, дополненные звуковыми и визуальными эффектами, что впечатлит не только взрослых, но и детей», — рассказывает директор фонда развития науки и культуры «Таволга» Марина Бондарева.

Мария Бондарева, директор фонда «Таволга» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка расположена в четырёх залах музея и показывает зрителю творческую модель вселенной, именуемой Сибирью. Модель эта порождена сочетанием двух разделенных значительным промежутком времени отражений, застывших в пластике, скульптуре, наскальном искусстве, арт-объектах и фотографиях. Одно отражение — взгляд на себя и свой мир глазами древнего человека — творца собственного макрокосмоса, исчезнувшего для человека нашего времени. Другое отражение — взгляд современного художника, творца реалий нашего мира, полностью пропитанных прошлым и настоящим Сибирского края, отмечают организаторы выставки.

На выставке «Сны Сибири» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инсталляция на выставке «Сны Сибири» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Даши Намдаков. Рождение Гения. 2004 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Сны Сибири» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тактильная копия антропоморфной стелы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Даши Намдаков. Царская охота. 2016 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Интерактивная выставка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Сны Сибири» Василий Иванов © ИА REGNUM

Цель выставки — показать Сибирь сквозь призму её древнего прошлого и современных образов, сделав акценты на мозаичности и одновременно взаимосвязанности культурных традиций, и таким образом напомнить зрителю об огромной части нашей страны, которая лежит в «Азии», за «Каменным поясом» Уральских гор, и уже этим фактом из сознания большинства жителей Европейской части России вытеснена в пространство бессознательного.

Оберег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент стенки керамического сосуда с зооморфным антропоморфным изображением. нач. III века до н. э. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Сергей Ануфриев. Эмаль Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Сны Сибири» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Сны Сибири» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Современные художники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Статуэтка «Кондонская Нефертити» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке также представлены работы современных сибирских художников, которые в своем искусстве используют мотивы и темы наследия древних культур. Произведения современного искусства перекликаются с археологическими находками. Это скульптуры Даши Намдакова, в которых просматриваются мотивы искусства коренных народов Восточной Сибири; эмали из серии «12 шаманов» Сергея Ануфриева; панно Олега Комарова, выполненные из бересты кожи и дерева, работы камнереза Александра Баранмаа; керамику Татьяны Ерошенко, а также бронзовые, каменные и нефритовые скульптуры Зандана Дугарева.

На выставке «Сны Сибири» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аллегория Сибири Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Сны Сибири» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Саблезубый тигр. «Огненные скульптуры» Татьяны Ерошенко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Даши Намдаков. Цель. 2011 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ажурное изображение мифического существа с тремя головами. VI–V век до н. э., бронза Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Олень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Сны Сибири» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Коллекции на выставку предоставили Государственный исторический музей, Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова, Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина, а также Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. Проект «Сны Сибири» организован Фондом развития науки и культуры «Таволга» и открыт для зрителей с 28 октября по 30 января в Выставочном комплексе Исторического музея по адресу: Москва, Площадь Революции, 2/3.