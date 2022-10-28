Москва, 28 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Личность генерала ВСУ, отдававшего приказы о блокировке в Мариуполе гуманитарных коридоров для использования мирных жителей города в качестве живого щита, установлена российскими следователями. Об этом 28 октября сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что работа с боевиками киевского националистического полка спецназначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые вели общую координацию действий на территории Мариуполя, продолжается.

«Установлена личность командующего группировки войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что штаб под командованием Павлюка предписал уничтожать всех перемещавшихся по территории Мариуполя и в том числе — женщин и детей, не представляющих угрозы для боевиков ВСУ.

«В настоящее время в отношении Павлюка вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, принимаются меры к его розыску и аресту», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пенсионерка, пострадавшая при обстреле Макеевки киевскими войсками, скончалась.