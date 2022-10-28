Уфа, 28 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Усиление ветра до 22 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Сообщается, что с 30 октября погодные условия в Башкирии начнут ухудшаться. Ожидаются дождь и мокрый снег, усиление ветра до 22 метров в секунду. Отмечается, что в регионе возможно налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на некоторых участках дорог снежный накат, гололедица, установление временного снежного покрова.

«Заблаговременно позаботьтесь о смене летней резины на зимнюю. Дорожные службы напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, безопасной дистанции», — сообщает пресс-служба.

Специалисты рекомендуют избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.