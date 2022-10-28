Баку, 28 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Мониторинг Национальной гидрометеорологической службы при минэкологии Азербайджана выявил многократное увеличение количества опасных гидрометеорологических явлений в стране за последние годы. Об этом 28 октября сообщила журналистам глава службы Умайра Тагиева.

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По данным гидрометеорологов, за последние десять лет в Азербайджане в 12 раз выросло количество ураганных ветров, скорость которых превышает 25 м /с. Кроме того, наблюдается опасная тенденция с осадками.

Как сообщила Тагиева, общее количество осадков на территории республики снижается, но количество сильных ливней растёт. За последние десять лет число селей и наводнений в стране, по данным минэкологии, выросло в 18,5 раз.