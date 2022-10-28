Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Водитель сбил двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга, сообщили 28 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая набережная

ДТП произошло в 01:30 мск 27 октября у дома 22 по Дворцовой набережной. По предварительным данным, 50-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходивших проезжую часть двух 16-летних жительниц Нижнего Новгорода.

«В результате ДТП потерпевшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.