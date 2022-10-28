Варшава, 28 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. МИД Польши обнародовал полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны. Список опубликован на сайте польского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Там Варшава требует в том числе «возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых (порядка 1,3 трлн долларов), компенсации жертвам немецкой агрессии и оккупации и членам их семей причиненного им ущерба и вреда, принятия в Германии системных мер, ведущих к возвращению культурных ценностей, похищенных из Польши, которые находятся на территории Германии».

Кроме того, Польша требует от Германии «возврата разграбленных немецким государством в 1939–1945 годах активов и пассивов польских государственных банков и кредитных организаций, погашения задолженности, возникшей в результате грабительской деятельности кредитных касс, финансирующих преступные военные действия Третьего Рейха, а также деятельность эмиссионного банка в Польской Республике».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Польше представили трёхтомный доклад о потерях страны в результате нападения нацистской Германии и оккупации периода 1939–1945 годов. В нём потери оценены в 6,22 трлн злотых (около 1,3-1,5 трлн долларов).

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