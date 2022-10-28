Петропавловск-Камчатский, 28 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Единовременные выплаты на Камчатке в сумме 150 тыс. рублей получат и мобилизованные для участия в специальной военной операции, и добровольцы. Об этом в прямом эфире 28 октября рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Добровольцы действительно имеют особый статус, и целый ряд дополнительных мер поддержки социального характера на них не распространяются. В том числе и по моей инициативе, я обсуждал ее с нашим депутатом Ириной Яровой, просил инициировать в Государственной Думе закон, который позволит делать выплаты всем гражданам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Не дожидаясь вступления в силу этого закона, мы распространили региональные льготы на добровольцев, в том числе выплату в размере 150 тысяч рублей. Всем, кто не получал эту выплату, она будет предоставлена. Для этого никаких дополнительных заявлений не нужно. Я считаю, что это абсолютно справедливо», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке выполнили все поставленные перед краем задачи в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.