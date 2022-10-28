Кострома, , 13:29 — REGNUM Новый корпус гинекологического отделения Окружной больницы Костромского округа №1 откроют 15 августа 2023 года. Об этом сообщает администрация региона. Ранее планировалось, что здание сдадут до 29 ноября 2022 года.

Старое гинекологическое отделение в здании бывшего кожевенного завода 1760 года постройки Наталья Диева

По информации чиновников срок реализации проекта пришлось увеличить по двум причинам. Организация ООО «СтройПроект», готовившая проект, некачественно выполнила работы. Плюс на стройплощадке обнаружили артефакты и потребовались дополнительные археологические изыскания.

Напомним, в марте 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин посетил областной центр. Он был шокирован состоянием отделения, располагающегося в здании бывшего кожевенного завода 1760 года постройки и пообещал выделить средства на его реконструкцию. В результате из резервного фонда Правительства региону передали 200 миллионов рублей.

Новый корпус будет трёхэтажным, в нем разместятся палаты с санузлами, операционные вынесут в отдельное крыло.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме начали строить новое отделение первой окружной больницы