«Братья-мусульмане»* заявили о подготовке беспорядков в Египте
*запрещённая в России организация
Каир,
28 октября 2022, 13:30 — REGNUM В сети распространилось обращение террористической группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая анонсировала акции протеста, запланированные на 11 ноября. Как сообщает Al-Arabiya, в тексте обращения радикалы заявили о создании отрядов «Революционной гвардии», цель которых — организация хаоса, диверсий и нападений на представителей власти и силовых структур Египта.
В группировки призывают странников выходить на акции протеста и требовать отставки правительства президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси и проведения в стране реформ.
По информации журналистов, радикалы намереваются воспользоваться тем, что правительство страны сосредоточено на проведении в Египте международной конференции по климатической безопасности.
История вопроса
Ближний Восток можно сравнить с одной большой зоной напряжения. Напряжённость между разными странами зачастую выливается в открытый вооружённый конфликт.
Не последнее слово в создании напряжённости - и за сферой экономики. В конце августа 2019 года министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил в эфире телеканала NHK, что ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке стабилизируется в том случае, если Соединенные Штаты Америки прекратят экономическую войну против Ирана. До этого на саммите G7 президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с главой МИД Ирана.
В 2019 году в регионе фиксировались и вооруженные столкновения. Так 27 августа боевики незаконных вооружённых формирований, действующие в районе Идлибской зоны деэскалации, 24 раза обстреляли ряд населённых пунктов.